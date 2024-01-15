Григорий Иванов пригласил Шатова на стажировку в «Урал»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов пригласил начинающего тренера Олега Шатова на стажировку в свой клуб.

«Если захочет, то приедет на стажировку, мы для него открыты всегда. Ко мне Олег лично не обращался, может, с Виктором Ганчаренко говорил, я не знаю», - делится Иванов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что бывший полузащитник «Зенита», «Анжи» и воспитанник уральского футбола приостановил карьеру в прошлом календарном году и захотел учиться на тренера. Ранее Иванов предположил, что из Олега в будущем может получиться отличный тренер, так как энтузиазма у Шатова огромное количество.