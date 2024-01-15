​В «Пари НН» подтвердили желание сохранить за собой процент от следующего трансфера Севикяна

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», высказался о трансфере Эдгара Севикяна в «Ференцварош». По словам функционера, стороны близки к закрытию сделки – футболист уже отправился на медицинское обследование. Мелик-Гусейнов подтвердил желание клуба сохранить за собой процент от суммы следующего трансфера Севикяна.

«Пункт о проценте от перепродажи еще не подписан, он в переговорной стадии. Но, вероятнее всего, процент от суммы следующего трансфера будет. Речь идёт о 7%» - цитирует гендиректора «Пари НН» Sport24.

Добавим, что 22-летний Эдгар Севикян в сезоне 2023/2024 провёл 24 матча. В них футолист забил семь голов.