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​Ахметов – фанатам «Краснодара»: «Хочу попросить не держать на меня зла»

15 Января 2024 • 18:08 Комментировать

Полузащитник Ильзат Ахметов ответил на вопрос, что бы он хотел сказать напоследок поклонникам «Краснодара».

Как известно, недавно 26-летний Ахметов перебрался из «Краснодара» в «Зенит».

«Хотел бы поблагодарить за поддержку. Они действительно очень классные, они любили меня. Это яркое воспоминание. Хочу попросить не держать на меня зла, понять ситуацию, мой выбор. Каждый просто идёт своей дорогой», - цитирует Ахметова «Чемпионат».

Ахметов выразил надежду на то, что фанаты «Краснодара» хорошо его примут во время матча против «Зенита».

Отметим, что на текущий момент «Краснодар» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место (38 очков), а «Зенит» - второе (36 очков).

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