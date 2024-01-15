Григорий Иванов надеется, что скоро в составе «Урала» будет больше воспитанников

Бессменный президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о воспитанниках «шмелей» и работе клубной академии, в которой он видит будущее своего клуба.

«Свои воспитанники – это наш путь. Я верю, что скоро в составе «Урала» обязательно появятся выпускники академии. У нас есть талантливые ребята», - цитирует Иванова пресс-служба «Урала».

Пока подавляющее большинство игроков «Урала» - легионеры и игроки из других регионов России.

Ранее Иванов высказался о выпускнике екатеринбургского футбола Олеге Шатове, который постигает основы тренерской деятельности и специально для этого даже приостановил свою футбольную карьеру.