Григорий Иванов назвал слабую сторону Ганчаренко

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов назвал слабую сторону нынешнего главного тренера его клуба Виктора Ганчаренко. По словам Иванова, иногда специалист не может совладать со своими эмоциями.

«У нас с Виктором Ганчаренко отношения великолепные. Глубоко его уважаю как человека и профессионала своего дела, футболом он живёт 24/7. В том, что он наши задачи на сезон решит, я не сомневаюсь, слабое место у него, как и у меня, одно: он слишком эмоционален», - говорит Иванов пресс-службе «Урала».

«Урал» под руководством Виктора Михайловича перед зимней паузой занял 12-е место турнирной таблицы РПЛ с 19 баллами.