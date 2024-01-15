«Спартак» не интересуется Тогни

Московский «Спартак» не планирует подписывать вингера аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия» Гастона Тогни.

Как утверждает Metaratings, 26-летний футболист не входит в планы руководства «Спартака». Сообщается, что клуб не ищет усиление на фланги, а ведет поиски форварда. Источник отметил, что «красно-белые» могут подписать нового вингера только в том случае, если команду покинет кто-то из легионеров.

В 18 турах нынешнего сезона подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 30 очков, которые позволяют команде находиться на пятой позиции.

Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится в начале марта. Первым соперником «Спартака» станет «Зенит».

«Спартак» нашёл усиление в Аргентине