Вингер аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия» Гастон Тогни может перебраться в московский «Спартак».

Как стало известно Legalbet, столичный коллектив положил глаз на 26-летнего аргентинца. Сообщается, что «Дефенса и Хустисия» планирует заработать на продаже своего футболиста четыре миллиона евро.

В 2023 году Тогни принял участие в 50 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 10 мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.

После 18 сыгранных туров московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 зачетных баллов.