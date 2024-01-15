​Ахметов занимается с психологом

Новоиспечённый футболист питерского «Зенита» Ильзат Ахметов сообщил о том, что в последнее время начал работать с психологом.

«Да, недавно начал с ним работать, потихоньку двигаюсь. В «Краснодаре» появилась возможность начать работать с психологом, мне понравилось, я увидел результат. У меня появилась уверенность в своих силах», - цитирует Ахметова «Чемпионат».

По словам Ахметова, раньше он сомневался в себе, поэтому не всегда мог показать на футбольном поле то, что показывал на тренировках. Теперь в этом смысле футболист добился прогресса.

Напомним, что в «Зенит» 26-летний Ильзат Ахметов перебрался из «Краснодара».