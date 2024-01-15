«Родина» возьмёт на сборы форварда «Факела»

Похоже, «Родина» усилится игроком из клуба Российской премьер-лиги.

Как сообщает Сергей Ильёв для Metaratings, нападающий воронежского «Факела» Александр Долгов отправится на сборы с московской командой в ОАЭ.

Напомним, ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что в воронежском клубе не рассчитывают на уроженца Воронежа Долгова, который не смог закрепиться в составе «огнеопасных» после прихода в клуб летом 2023 года. В связи с этим «Факел» не взял Долгова на сборы в Турцию.

Долгов отличился всего одним голом в рамках 15 проведённых в первой части сезона матчей за «Факел».