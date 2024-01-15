Коновалов считает, что «Спартак» проводит изменения под Абаскаля

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Коновалов поделился комментарием о кадровых перестановках в стане «красно-белых».

Ранее «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала новым спортивным директором, а Жоаким Пинту стал главой селекционного отдела столичного клуба. Оба специалиста прибыли в Россию из португальской «Бенфики».

По мнению Коновалова, теперь селекция «Спартака» будет направлена на португальцев и латиноамериканцев.

«Думаю, такие изменения происходят специально под главного тренера Абаскаля. Им проще будет общаться и приходить к общему выводу», — приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

Напомним, в этом сезоне «Спартак» провел 18 матчей в рамках чемпионата России и заработал 30 очков. На зимний перерыв команда ушла на пятой позиции.