Защитник «Сочи» Артём Мещанинов покинул стан южан. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Футболист перебрался в сочинскую команду летом 2022 года. За время выступлений он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Ранее во взрослой карьере 27-летнего футболиста были такие клубы как чешский «Баник» из города Острава и калининградская «Балтика». В этом сезоне в активе футболиста всего семь выходов на поле, в которых он отличился одним голом, в рамках группового этапа Кубка России.

С декабря «Сочи» возглавляет испанский тренер Роберт Морено.