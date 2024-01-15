В 2024 году московские «Спартак» и ЦСКА планируют провести ретро-матч.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», встреча может быть посвящена 70-летию легендарного тренера «Спартака» Олега Романцева, который отпраздновал свой юбилей 4 января. Кроме того, в октябре исполнится десять лет с того момента, как не стало экс-футболиста «красно-белых» Фёдора Черенкова.

Напомним, в прошлом году легенды «Спартака» сыграли в Волгограде с «Динамо» Сталинград, одержав победу со счетом 2:0. Кроме того, в Москве спартаковские легенды сыграли со сборной мира и выиграли – 2:1.

Ранее появилась информация, что в этом году РФС хочет задействовать для участия в ретро-матчах «Спартак», «Ростов», «Аланию» и «Рубин».