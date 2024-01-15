«Будущее Ленини в «Краснодаре» под вопросом» — агент

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, в очередной раз ответил на вопрос о будущем своего клиента в кубанском клубе.

«Кевин действительно хочет покинуть «Краснодар», мы давно изучаем этот вариант. Будущее в «Краснодаре» под вопросом. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Фернандеса портал «РБ Спорт».

Ранее представитель Ленини неоднократно говорил о том, что футболист не хочет оставаться в «Краснодаре».

В сезоне-2023/24 хавбек из Кабо-Верде сыграл в 15 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором одной результативной передачи.

Действующее трудовое соглашение Ленини с «Краснодаром» рассчитано до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 млн евро.