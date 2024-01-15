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​«Пари НН» улучшил условия трансфера Севикяна – игрок улетел на медосмотр в Венгрию

15 Января 2024 • 17:15 Комментировать

Атакующий полузащитник Эдуард Севикян всё ближе к трансферу из «Пари НН» в «Ференцварош». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в понедельник 22-летний футболист вылетел в Будапешт, где он пройдёт медосмотр для нового клуба.

Отмечается, что в ходе переговорного процесса «Пари НН» улучшил условия трансфера. Клуб получит дополнительные 100 тысяч евро (помимо 1,1 млн евро за выкуп по прописанной в контракте опции). Более того, нижегородцы сохранят за собой 7% от суммы следующего трансфера Севикяна.

«Пари НН» улучшил условия сделки за счёт желания «Ференцвароша» поскорее заполучить игрока. 

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