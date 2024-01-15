​«Сочи» приостановил переговоры по Ерохину – названа причина

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров. «Барсы» рассчитывают усилить свой состав, и они положили глаз на хавбека «Зенита» Александра Ерохина. Переговоры между клубами шли, но теперь они были приостановлены.

По информации Metaratings, переговоры приостановились из-за нежелания 34-летнего Ерохина уходить из «Зенита». Отмечается, что рулевой питерской команды Сергей Семак не против сохранить хавбека до конца сезона.

Напомним, что ранее «Сочи» арендовал у «Зенита» защитника Дмитрия Чистякова.