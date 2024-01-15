Пресс-служба столичных «армейцев» назвала соперников, против которых московский клуб сыграет на грядущих зимних сборах. Пройдут они в двух странах, ОАЭ и Турции.

На первом сборе в ОАЭ ЦСКА сыграет против клуба «Сохар» из Омана и московского «Торпедо». Игры назначены на 21 и 25 января соответственно.

На следующих сборах, что пройдут уже в Турции, 1 февраля «армейцев» ожидает матч с «Андижаном» из Узбекистана, 5 февраля с воронежским «Факелом», 9 февраля с «Сочи». 16 февраля ЦСКА сыграет с «Родиной» из Москвы, 20 февраля с «Химками», а 24 февраля – с московским «Динамо».

Первую половину сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в РПЛ с 28 баллами.