Каррера уверен, что Семак сможет возглавить сборную Бразилии

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что действующий главный тренер «Зенита» Сергей Семак сможет возглавить бразильскую сборную.

«Сможет ли Семак возглавить сборную Бразилии в будущем? Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

47-летний Семак является рулевым «Зенита» с мая 2018 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» провели 18 матчей, в которых набрали 36 очков. В отпуск команда ушла на второй позиции в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на два балла.