​Ахметов дал оценку своим выступлениям за «Краснодар»

Полузащитник Ильзат Ахметов перебрался из «Краснодара» в «Зенит». 26-летний футболист ответил на вопрос, как он может оценить свой период в краснодарском клубе.

«Были яркие отрезки. В «Краснодаре» я забил свой самый красивый гол в карьере - «Химкам». Я очень благодарен клубу, городу, болельщикам, Сергею Николаевичу Галицкому и всем причастным. Мне всё нравилось, но были свои нюансы», - цитирует Ахметова «Чемпионат».

Всего за «Краснодар» Ильзат Ахметов провёл 61 официальный матч. В них полузащитник записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач на партнёров.

На текущий момент в турнирной таблице Российской премьер-лиге «Краснодар» занимает первое место (38 очков), а «Зенит» - второе (36 очков).