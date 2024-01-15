​Ахметов назвал свою мечту

Полузащитник Ильзат Ахметов, который недавно перебрался из «Краснодара» в «Зенит», назвал свою футбольную мечту. По словам 26-летнего футболиста, он хотел бы оказаться в одном из ведущих европейских чемпионатов.

«Есть мечта поиграть в топовом чемпионате. Думаю, «Зенит» может помочь её добиться. Однажды я уже мог уехать туда – в 2018 году, когда играл в ЦСКА, были разговоры с «Ромой», - цитирует Ахметова «Чемпионат».

В то же время Ахметов подчеркнул, что сейчас он думает только о том, чтобы закрепиться в составе «Зенита» и выиграть чемпионат.

«Зенит» после восемнадцати сыгранных туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. От «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два очка.