​Ахметов рассказал, как отреагировал на предложение «Зенита»

Полузащитник Ильзат Ахметов в зимнее трансферное окно перебрался из «Краснодара» в «Зенит». Футболист вспомнил, как он отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны питерского клуба.

«Я очень удивился. Реакция была: «Это что, правда?» Мы посидели с агентом – Ираклием Константиновичем, обсудили – решили, что нам надо двигаться. Предложения от такого клуба, как «Зенит», поступают не каждый день», - цитирует Ахметова «Чемпионат».

26-летний Ахметов добавил, что хочет проявить себя в составе «Зенита». Питерцы сейчас занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» чемпионы последних лет отстают на два зачётных балла.

Добавим, что сезон РПЛ продолжится уже через семь недель.