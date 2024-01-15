​«Ты бы в «Барселоне» играл»: Ахметов вспомнил слова Галицкого

Теперь уже бывший полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о владельце клуба – о Сергее Галицком.

Ахметов назвал Галицкого человеком с большим сердцем, который стремится делать «Краснодар» лучше изо дня в день. Футболист отметил, что владелец краснодарского клуба имеет на всё свою точку зрения, и что переубедить его невозможно.

«Мы иногда общались. Галицкий всегда выделял мою технику и говорил: «Если бы у тебя была физическая подготовка, как у Ионова, ты бы в «Барселоне» играл», - цитирует Ахметова «Чемпионат».

Напомним, что Ильзат Ахметов перебрался из «Краснодара» в «Зенит». Питерцы становились чемпионами России в каждом из пяти предыдущих сезонов.