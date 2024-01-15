Ахметов: Мне было приятно работать с Ивичем, это хороший тренер

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, о чём говорил с наставником «Краснодара» Владимиром Ивичем после переезда в Санкт-Петербург.

«Мы пожелали друг другу удачи, с ним было приятно работать. Тренер сказал, что понимает мое решение и желает удачи. Ивич — очень хороший тренер и очень хороший человек», — приводит слова Ахметова «Чемпионат».

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, сумев набрать 38 очков. «Зенит» располагается на второй позиции. В копилке команды Сергея Семака 36 зачетных баллов.

Возобновления сезона после зимнего перерыва состоится в начале марта.