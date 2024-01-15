​Ахметов оценил свои перспективы в «Зените»

Полузащитник Ильзат Ахметов недавно сменил клубную прописку, перебравшись из «Краснодара» в «Зенит». Футболист ответил на вопрос, уверен ли он в том, что сможет проявить себя в питерской команде.

«Да, уверенность есть. У меня были хорошие матчи в «Краснодаре». Я понимаю, что могу играть в «Зените», я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут. Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу», - цитирует Ахметова «Чемпионат».

Отметим, что «Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» после восемнадцати сыгранных туров питерцы отстают на два зачётных балла.

Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.