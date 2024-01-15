Ахметов рассказал, почему перешёл в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопрос, почему он решил перебраться в санкт-петербургский клуб из «Краснодара».

«Причины ухода в «Зенит» — это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть», — приводит слова Ахметова «Чемпионат».

Футболист добавил, что хочет чувствовать себя нужным команде и быть уверенным в будущем.

В текущем сезоне 26-летний Ахметов принял участие в 21 матче за «Краснодар», в которых отметился тремя голами и записал на счет два ассиста.

Напомним, по итогам 18 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два зачетных балла.