​В «Зените» приняли решение по будущему Кругового

В питерском «Зените» приняли решение относительно будущего защитника Данила Кругового. Питерский клуб хочет сохранить этого футболиста в своих рядах, поэтому предложит ему новый долгосрочный трудовой договор.

О том, что в ближайшее время «Зенит» сделает предложение Круговому, сообщает Metaratings. Источник отмечает, что в ноябре «сине-бело-голубые» уже предлагали новый контракт защитнику, но тогда стороны не смогли договориться.

Ранее слухи связывали 25-летнего Данила Кругового с двумя клубами из столицы – с ЦСКА и «Динамо».

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Круговой провёл 18 матчей, в которых отдал два голевых паса.