Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что Чистяков усилит «Сочи»

15 Января 2024 • 16:23 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко высказался о предстоящем переходе защитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Чистякова в «Сочи».

«Усилит ли Чистяков «Сочи»? Все будет зависеть от самого футболиста. Важно набрать на сборах максимальную форму. А так, думаю, что это будет укреплением состава для сочинцев», — приводит слова Деменко Rusfootball.

Как отметил эксперт, Чистяков является опытным футболистом, ведь он прошел хорошую школу.

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, а «Сочи» располагается на последней строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Дмитрий Чистяков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» У Бензема есть три варианта в Европе Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» ​В Англии сорвался второй матч за день Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
17:09 · Россия. Премьер-лига
Каррера уверен, что Семак сможет возглавить сборную Бразилии
17:05 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов дал оценку своим выступлениям за «Краснодар»
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов назвал свою мечту
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов рассказал, как отреагировал на предложение «Зенита»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​«Ты бы в «Барселоне» играл»: Ахметов вспомнил слова Галицкого
16:41 · Россия. Премьер-лига
Ахметов: Мне было приятно работать с Ивичем, это хороший тренер
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов оценил свои перспективы в «Зените»
16:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов: С удовольствием бы позвал Аленичева и Титова в «Енисей»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Ахметов рассказал, почему перешёл в «Зенит»
16:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Миодраг Йованович объяснил, почему отказывал другим клубам и оставался в «Химках»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» приняли решение по будущему Кругового
16:23 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Чистяков усилит «Сочи»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Семаку нужно найти работу сложнее, чем в «Зените»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​РФС планирует ретро-матчи с участием четырёх команд
14:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает Турцию хорошим вариантом для Чалова
Все новости
Рекомендуем