Деменко считает, что Чистяков усилит «Сочи»

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко высказался о предстоящем переходе защитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Чистякова в «Сочи».

«Усилит ли Чистяков «Сочи»? Все будет зависеть от самого футболиста. Важно набрать на сборах максимальную форму. А так, думаю, что это будет укреплением состава для сочинцев», — приводит слова Деменко Rusfootball.

Как отметил эксперт, Чистяков является опытным футболистом, ведь он прошел хорошую школу.

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, а «Сочи» располагается на последней строчке.