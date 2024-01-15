Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях РПЛ.

- Эдгар Севикян переходит из «Пари НН» в «Ференцварош». Понимаете это решение?

- Понимаю. Решать игроку, где ему комфортнее, поэтому выбрал венгерский клуб.

- Может, захотел поиграть в Европе? Ведь понятно, что венгерский чемпионат слабее российского.

- Конечно. «Ференцварош» выступает в еврокубках, что очень важно. Бывает и в Лиге чемпионов. Видимо, Севикян на этом уровне хочет себя показать. А так чемпионат там не очень высокого уровня. Есть две топовые команды, которые демонстрируют интересный футбол. Остальные клубы среднего уровня. И я не уверен, что в Венгрии можно прогрессировать лучше, чем в России. Другое дело, что он идет в клуб – лидер, который будет бороться за титулы, в отличие от «Пари НН», который находится на 9-м месте в РПЛ. Он выбрал такой вариант, и я его понимаю.

- Со стороны кажется, что для Севикяна «Ференцварош» - это некий перевалочный пункт, чтобы попасть в топовую команду.

- Это не исключается, но хватит у него мастерства? Или он сможет играть только в «Ференцвароше»? Были разговоры по поводу «Краснодара», но за ним не гоняются наши ведущие клубы. Рано говорить, что Севикян – топ-игрок. У нас много молодых и перспективных ребят, но что будет дальше – никто не знает. Севикяну надо будет доказывать свой уровень в венгерском чемпионате. Если будет выступать хорошо, его заметят. Возможно, такая у Эдгара мотивация.

- Сейчас «Пари НН» находится на 9-м месте. Потеря Севикяна скажется на результатах команды?

- Он был хорошим футболистом, но я бы не сказал, что он тянул команду. Понятно, что клуб будет искать ему замену, ребят, которые могут играть нестандартно, которые сделают команду лучше. И их не так много.

- Еще из свежих новостей - уход форварда Ивана Игнатьева из «Сочи». Это уже четвертый клуб за полтора года, в котором игрок не задерживается. Почему так происходит, ведь Игнатьев считался один из самых перспективных футболистов?

- Он им и был в молодости. За ним все следили. О нем много говорили. Иван попал в большой футбол, и, видимо, это сыграло с ним злую шутку. Он переоценивает себя. Пока Игнатьев не показывает футбол достойного уровня. Он все время понижается и понижается. Это очевидно. Ему надо проблему искать в себе. Или ты поймешь, начнешь исправляться и прогрессировать или дальше покатишься вниз.

- Какой видите его дальнейшую карьеру? ФНЛ?

- Думаю, Иван будет пытаться заиграть в РПЛ, показать себя. Все-таки он еще молодой парень и не без определенных данных, которые никуда не делись. Все сидит в его голове. Сможет ли он найти силы себя изменить, посмотрим. Это очень сложно.

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- Также стало известно, что «Локомотив» продлил контракт с Максимом Ненаховым до лета 28-го года. Как воспринимаете эту новость?

- Неплохой парень. В отдельных матчах он выглядел хорошо, в каких-то – не очень. Но это свойственно молодым. У нас так случается у многих ребят, которые на первых порах ярко себя проявляют, а потом становятся обыкновенными. Можно посмотреть на примере моего родного «Ростова». Там много молодежи. Те, кто в прошлом году играл хорошо, в этом стали хуже выглядеть. Такое сплошь и рядом. Это болезнь нашего футбола.

- Видимо, Михаил Галактионов увидел перспективу у Ненахова, раз решил продлить с ним контракт?

- Он еще будет прогрессировать. Надо смотреть по второму-третьему году нахождения человека в команде. Взять Пиняева. Перспективный парень. Выдал яркий старт. Но он не стал лучше в «Локомотиве». Все ожидали от него большего.

Елена Григорьевская