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«Трабзонспор» сомневается в Чалове эксклюзив

15 Января 2024 • 15:56 Комментировать
Трабзонспор
...
Маниса Бююкшехир Беледиеспор
18.01 19:00

Турецкий «Трабзонспор» не уверен, что стоит подписывать российского форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Источник, близкий к руководству «Трабзонспора», рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», что в клубе сомневаются в кандидатуре Фёдора Чалова. На данный момент турецкий коллектив активно ищет нападающего и рассматривает разные варианты. В случае Чалова клуб смущает высокая трансферная стоимость. Также в «Трабзонспоре» опасаются, что игровой стиль Чалова не подойдет главному тренеру команды Абдулле Авчи, который настаивает на приглашении габаритного нападающего.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

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