Турецкий «Трабзонспор» не уверен, что стоит подписывать российского форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Источник, близкий к руководству «Трабзонспора», рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», что в клубе сомневаются в кандидатуре Фёдора Чалова. На данный момент турецкий коллектив активно ищет нападающего и рассматривает разные варианты. В случае Чалова клуб смущает высокая трансферная стоимость. Также в «Трабзонспоре» опасаются, что игровой стиль Чалова не подойдет главному тренеру команды Абдулле Авчи, который настаивает на приглашении габаритного нападающего.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.