Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Если Севикян хорошо себя проявит, то «Ференцварош» может стать для него трамплином в топовый чемпионат» эксклюзив

15 Января 2024 • 15:42 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях РПЛ.

- Эдгар Севикян переходит из «Пари НН» в «Ференцварош». Понимаете это решение?

- Меня не удивляет решение Севикяна продолжить карьеру за границей. Наверное, он хочет играть в Европе. «Ференцварош» стабильно принимаем участие в международных турнирах, поскольку является флагманом венгерского футбола. Думаю, это тоже сказалось на выборе футболиста.

- Мы помним, что Сперцяна хотел купить «Аякс», но отказался, потому что Эдуард играет в чемпионате России. Не будет ли у Сперцяна каких-то подводных камней из-за того, что он раньше выступал в России?

- Он ведь игрок сборной Армении. Не знаю, могут ли у него быть там проблемы.

- Считаете ли, что «Ференцварош» для Севикяна – это некий перевалочный пункт в более топовый чемпионат?

- Парень играть умеет. Не могу сказать, что пристально следил за ним. Но судя по тому, что я видел в обзорах матчей, это игрок талантливый, с хорошей левой ногой. Если он себя проявит, может и такое получиться.

- Сейчас «Пари НН» находится на девятом месте. Потеря Севикяна скажется на результатах команды?

- Он был игроком основного состава, значит, многое определял. Его непросто будет сразу заменить, потому что нижегородцы не имеют такой скамейки, как другие команды. Наверное, сейчас тренерский штаб будет ломать голову, кем заменить Севикяна.

- Форвард Иван Игнатьев ушел из «Сочи». Это уже четвертый клуб за полтора года, в котором игрок не задерживается. Почему так происходит, ведь Игнатьев считался одним из самых перспективных российских футболистов?

- У него не получается себя реализовать. Тут надо знать человека, чтобы ответить на этот вопрос.

- Какой видите его дальнейшую карьеру?

- Мне это пока не понятно. Я помню, когда он играл в «Краснодаре» с Сулеймановым и был тогда подающим надежды футболистом. А после этого я не так пристально за ним следил. В «Локомотиве» он редко выходил на поле. Может быть, сказывается характер, но мне трудно судить об этом, не зная человека.

Реклама


- «Локомотив» продлил контракт с Максимом Ненаховым до лета 28-го года. Как воспринимаете эту новость?

- Наверное, в клубе посчитали, что он и дальше может помогать. Это игрок основы, хотя не могу назвать его выдающимся футболистом. Тут уже тренер должен был решать, нужен ли ему этот игрок в следующем сезоне.

- В аналогичной ситуации находится Антон Миранчук, у которого тоже полгода до завершения контракта. Но с ним соглашение пока не продлили. Как думаете, почему?

- Миранчук уже давно в команде, но при Галактионове он чаще выходит на замену. Может из-за этого. Может быть, клуб им недоволен. А ведь у Миранчука наверняка хорошая зарплата. Если он не играет в старте, кто будет доволен? Если он не нужен команде, то, даже рискуя его потерять, контракт с ним не продлевают.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Кечинов Антон Миранчук Иван Игнатьев Максим Ненахов Эдгар Севикян Пари НН ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» У Бензема есть три варианта в Европе Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» ​В Англии сорвался второй матч за день Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
17:05 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов дал оценку своим выступлениям за «Краснодар»
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов назвал свою мечту
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов рассказал, как отреагировал на предложение «Зенита»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​«Ты бы в «Барселоне» играл»: Ахметов вспомнил слова Галицкого
16:41 · Россия. Премьер-лига
Ахметов: Мне было приятно работать с Ивичем, это хороший тренер
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов оценил свои перспективы в «Зените»
16:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов: С удовольствием бы позвал Аленичева и Титова в «Енисей»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Ахметов рассказал, почему перешёл в «Зенит»
16:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Миодраг Йованович объяснил, почему отказывал другим клубам и оставался в «Химках»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» приняли решение по будущему Кругового
16:23 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Чистяков усилит «Сочи»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Семаку нужно найти работу сложнее, чем в «Зените»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​РФС планирует ретро-матчи с участием четырёх команд
14:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает Турцию хорошим вариантом для Чалова
14:39 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Шесть подряд чемпионств «Спартака» будут не при нашей жизни
Все новости
Рекомендуем