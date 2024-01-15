Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях РПЛ.

- Эдгар Севикян переходит из «Пари НН» в «Ференцварош». Понимаете это решение?

- Меня не удивляет решение Севикяна продолжить карьеру за границей. Наверное, он хочет играть в Европе. «Ференцварош» стабильно принимаем участие в международных турнирах, поскольку является флагманом венгерского футбола. Думаю, это тоже сказалось на выборе футболиста.

- Мы помним, что Сперцяна хотел купить «Аякс», но отказался, потому что Эдуард играет в чемпионате России. Не будет ли у Сперцяна каких-то подводных камней из-за того, что он раньше выступал в России?

- Он ведь игрок сборной Армении. Не знаю, могут ли у него быть там проблемы.

- Считаете ли, что «Ференцварош» для Севикяна – это некий перевалочный пункт в более топовый чемпионат?

- Парень играть умеет. Не могу сказать, что пристально следил за ним. Но судя по тому, что я видел в обзорах матчей, это игрок талантливый, с хорошей левой ногой. Если он себя проявит, может и такое получиться.

- Сейчас «Пари НН» находится на девятом месте. Потеря Севикяна скажется на результатах команды?

- Он был игроком основного состава, значит, многое определял. Его непросто будет сразу заменить, потому что нижегородцы не имеют такой скамейки, как другие команды. Наверное, сейчас тренерский штаб будет ломать голову, кем заменить Севикяна.

- Форвард Иван Игнатьев ушел из «Сочи». Это уже четвертый клуб за полтора года, в котором игрок не задерживается. Почему так происходит, ведь Игнатьев считался одним из самых перспективных российских футболистов?

- У него не получается себя реализовать. Тут надо знать человека, чтобы ответить на этот вопрос.

- Какой видите его дальнейшую карьеру?

- Мне это пока не понятно. Я помню, когда он играл в «Краснодаре» с Сулеймановым и был тогда подающим надежды футболистом. А после этого я не так пристально за ним следил. В «Локомотиве» он редко выходил на поле. Может быть, сказывается характер, но мне трудно судить об этом, не зная человека.

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- «Локомотив» продлил контракт с Максимом Ненаховым до лета 28-го года. Как воспринимаете эту новость?

- Наверное, в клубе посчитали, что он и дальше может помогать. Это игрок основы, хотя не могу назвать его выдающимся футболистом. Тут уже тренер должен был решать, нужен ли ему этот игрок в следующем сезоне.

- В аналогичной ситуации находится Антон Миранчук, у которого тоже полгода до завершения контракта. Но с ним соглашение пока не продлили. Как думаете, почему?

- Миранчук уже давно в команде, но при Галактионове он чаще выходит на замену. Может из-за этого. Может быть, клуб им недоволен. А ведь у Миранчука наверняка хорошая зарплата. Если он не играет в старте, кто будет доволен? Если он не нужен команде, то, даже рискуя его потерять, контракт с ним не продлевают.

Елена Григорьевская