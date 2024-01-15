Игрок «Оренбурга» Лукас Вера не переедет в чемпионат Бразилии этой зимой.

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», слухи об интересе «Коринтианса» из Сан-Паулу к полузащитнику «Оренбурга» являются ложными.

Вера выступает за «Оренбург» с 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги аргентинец провёл 17 матчей, забив один гол при четырёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в три миллиона евро.

Ранее к игроку интерес проявлял московский «Локомотив», однако клубы не пришли к договорённости по трансферу.