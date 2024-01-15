Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную политику московского «Динамо».

«Динамо» в каждую линию нужно подписать как минимум по одному человеку. Начиная с вратарской, завершая атакующей. Нет перспективного молодого голкипера, необходимо купить двух защитников. Хотя бы одного крайнего и одного центрального. И не меньше двух новых полузащитников. Про нападающих я вообще молчу. Осталось только двое – Смолов и Тюкавин. Странно, что до сих пор нет никаких слухов. Трансферное окно долгое, так что могут и подписать кого-то», – сказал Колосков.

«Динамо» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.