Петржела: Семаку нужно найти работу сложнее, чем в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе Сергея Семака во главе «сине-бело-голубых».

«Он должен успешно работать в другой команде, а не в богатом «Зените». В этом клубе сможет тренировать абсолютно любой тренер и будет так же успешен. Считаю, Сергею нужно найти работу сложнее», — приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт». По его мнению, только дурак не сможет справиться с работой в нынешнем составе «сине-бело-голубых».

Напомним, что Сергей Семак руководит «Зенитом» с 2018 года. Под его руководством клуб из «Северной столицы» выиграл пять чемпионств подряд.