Камоцци считает Турцию хорошим вариантом для Чалова

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци оценил перспективы нападающего ЦСКА Фёдора Чалова после переезда в Европу.

«Я думаю, что Чалов сумеет заиграть в Европе. Турция? Это очень хороший вариант для него», — заявил функционер в интервью «РБ Спорт». Также Камоцци отметил, что хорошо знает Фёдора, назвав его квалифицированным футболистом.

Напомним, что Фёдор Чалов в 2022 году выступал на правах аренды в «Базеле». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги форвард провёл 18 матчей, забив восемь голов.