Тихонов: Шесть подряд чемпионств «Спартака» будут не при нашей жизни

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о возможности гегемонии московского клуба.

«Спартак» выиграл не так давно чемпионство. Почему еще раз не выиграть? Шесть чемпионств подряд, думаю, будут не при нашей жизни. Очень хочется верить, но по тому, что происходит, — тяжело будет», — приводит слова экс-полузащитника «РБ Спорт».

Также Тихонов отметил, что рад быть частью состава Олега Романцева, с которым игрок стал восьмикратным чемпионом.

Напомним, что последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги выиграл «Зенит». Предыдущее чемпионство «Спартака» датировано 2017 годом.