В «Пари НН» рассказали, что Севикян ещё не прошёл медосмотр в «Ференцвароше»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о переговорном процессе с «Ференцварошем» о переходе Эдгара Севикяна.

«Севикян ещё не прошёл медосмотр в «Ференцвароше». Идут переговоры между клубами, они на финальной стадии. Сейчас Эдгар находится в расположении «Пари НН», — рассказал Мелик-Гусейнов в интервью Metaratings.ru. Также функционер отметил, что ему тяжело предсказать, когда переговорный процесс будет завершён, поскольку многое зависит от руководства «Ференцвароша».

Севикян выступает в футболке «Пари НН» с 2022 года, проведя в составе нижегородцев 40 матчей и забив восемь голов при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.