Агент высказался о возможном уходе Юшина из «Урала»

Футбольный агент Иван Бакулин, который ведет дела полузащитника «Урала» Александра Юшина, в разговоре с журналистами прокомментировал новость о возможном уходе игрока в другой клуб.

«Александр на сборах и готовится ко второй части сезона. Контракт у него заканчивается летом. Трансферное окно открыто до конца февраля, с руководством «Урала» мы на связи, посмотрим», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Александр является игроком «Урала» с января 2022 года. В первой половине нынешнего сезона полузащитник провел 19 поединков за команду из Екатеринбурга, отметившись одним голом и одной результативной передачей.