«Урал» может продать двух игроков

«Урал» может расстаться с двумя футболистами в зимнее трансферное окно. Первым игроком на выход является голкипер Денис Щербицкий.

Как сообщает Legalbet, в список на продажу также могут включить форварда Александра Юшина. Главный тренер команды Виктор Ганчаренко дал понять футболистам, что не рассчитывает на них.

В нынешнем сезоне Щербицкий не сыграл ни одного матча за екатеринбургский коллектив. На счету Юшина 19 поединков, один гол и одна результативная передача.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 19 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.