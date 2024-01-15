Чанов: «ЦСКА надо крепко подумать, прежде чем отпускать Кучаева»

Экс-тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался насчет будущего полузащитника «армейцев» Константина Кучаева.

«По игровым качествам Кучаев нужен команде. До получения травмы Костя хорошо взаимодействовал с Заболотным и Чаловым. Клубу надо крепко подумать, прежде чем отпускать его», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение Кучаева с «армейцами» рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Константин сыграл 12 матчей, не отметившись голевыми действиями.