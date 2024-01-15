Кечинов выбрал новый клуб для Джикии

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями насчет потенциального перехода защитника «красно-белых» Георгия Джикии в столичный «Локомотив».

«Если Джикия перейдет в «Локомотив», это будет хорошо и для самого игрока, и для «Локо». У него появится новая мотивация, новые силы. Это оптимальный вариант», - цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Срок трудового договора Джикии с «красно-белыми» рассчитан до конца мая 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Георгий провел шесть поединков, в которых получил желтую карточку. После 18 туров спартаковцы занимают пятое место в турнирной таблице.