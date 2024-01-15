Кузнецов готов возглавить московский клуб из РПЛ или Первой лиги

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о готовности возглавить клуб РПЛ или Первой лиги.

«Если меня позовет московский клуб из РПЛ или Первой лиги, конечно, пойду. Это моя мечта. Много скептиков уже высказались: вот было предложение из профессионального клуба, а он отказал. Да, я по-прежнему хочу работать в профессиональном футболе», - заявил специалист в интервью «РБ Спорт».

Также Кузнецов отметил, что при иных семейных обстоятельствах принял бы предложение «Енисея», особенно выделив возможность работы в Москве.

Напомним, что в качестве футболиста Кузнецов представлял ЦСКА, сборную России и ряд испанских клубов. Ранее Дмитрий тренировал челябинский «Спартак» и «Нижний Новгород».