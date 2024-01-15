Кечинов: «Джикии нужно уходить из «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с журналистами поделился мнением о будущем защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Джикии нужно уходить из «Спартака». Ему это нужно - перезапустить карьеру. Потому что мы понимаем, что при Абаскале он играть уже не будет. Для «Спартака» лучше его отпустить», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

30-летний защитник выступает за московский коллектив с января 2017 года. Трудовой договор Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Трансферная стоимость Георгия оценивается в пять миллионов евро.