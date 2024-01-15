Агент Тодоровича рассказал о переговорном процессе по контракту с «Ахматом»

Трифун Миличевич, представитель защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, оценил перспективы заключения нового контракта с грозненцами.

«Нового предложения от «Ахмата» мы пока не получали, через несколько дней уезжаем в Турцию для переговоров со спортивным директором клуба», — заявил агент в интервью «РБ Спорт». По мнению Миличевича, Дарко был лучшим игроком «Ахмата» в прошедшем году, поэтому сторона игрока заинтересована в новом соглашении, которое устроит футболиста.

Напомним, что Дарко Тодорович выступает с 2021 года. В 23 матчах нынешнего сезона боснийский защитник провёл 23 матча, забив один гол при двух ассистах.