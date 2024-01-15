Защитник болгарского «Крумовграда» Райан Сенаджи продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы 26-летнго футболиста стал воронежский «Факел», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне защитник принял участие в 18 поединках во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 150 тысяч евро.

После 18 туров чемпионата России воронежский коллектив набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы «Факел» на выезде встретится с «Пари НН».