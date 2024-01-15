Агент Кабелла: Реми с особой теплотой вспоминает «Краснодар»

Энтони Федон, представитель полузащитника «Лилля» Реми Кабелла, рассказал о возможности возвращения в РПЛ.

«Реми счастлив в «Лилле», но он с особой теплотой вспоминает «Краснодар». Его возвращение в Россию? Сейчас такой вариант никто не рассматривает», – рассказал агент в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Кабелла выступал в составе «Краснодара» с 2019 по 2022 год, проведя в составе «быков» 62 матча и забил 17 голов при 11 результативных передачах. Кабелла помог «Краснодару» дебютировать в Лиге чемпионов.