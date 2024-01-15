Агент: «Траоре больше интересуются «Крылья Советов»

Футбольный агент Секу Траоре, который представляет интересы полузащитника «Халла» Адамы Траоре, отреагировал на информацию о потенциальном переезде своего клиента в чемпионат России.

«Траоре больше интересуются «Крылья Советов», но интерес со стороны других клубов тоже есть. Также у нас есть официальное предложение от «Лас‑Пальмаса». Но мы предпочитаем переехать в Россию», - приводит слова агента «Матч ТВ».

Помимо самарского клуба в услугах Траоре заинтересованы московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 21 поединок за «Халл», отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.