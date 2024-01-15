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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев рассказал о первом дне сборов ЦСКА

15 Января 2024 • 12:55 Комментировать

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который восстанавливается после повреждения, высказался о старте тренировочного сбора команды в ОАЭ.

«Команда готова к сбору, ни у кого нет лишнего веса, готовимся к чемпионату. Рассказать что-то интересное для заголовков? Китайцев видел на сборах. Дружелюбные хорошие ребята», - передает слова футболиста пресс-служба московского клуба.

Напомним, что у ЦСКА запланировано три зимних сбора.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после перерыва ЦСКА сыграет с «Оренбургом».

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ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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