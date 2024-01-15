Дивеев рассказал о первом дне сборов ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который восстанавливается после повреждения, высказался о старте тренировочного сбора команды в ОАЭ.

«Команда готова к сбору, ни у кого нет лишнего веса, готовимся к чемпионату. Рассказать что-то интересное для заголовков? Китайцев видел на сборах. Дружелюбные хорошие ребята», - передает слова футболиста пресс-служба московского клуба.

Напомним, что у ЦСКА запланировано три зимних сбора.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после перерыва ЦСКА сыграет с «Оренбургом».