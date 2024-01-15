Кечинов: «Спартак» в своей трансферной кампании пойдёт по пути «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов предсказал трансферную политику «красно-белых» во время зимнего трансферного окна.

«Думаю, «Спартак» в своей трансферной кампании пойдёт по пути «Зенита». Такие игроки, как раньше, уровня Халка, Витцеля, Луиса Адриано, вряд ли приедут. Но таких качественных латиноамериканцев, которых сейчас покупает «Зенит», наверное, стоит ожидать», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, у руководства «красно-белых» есть время, чтобы определиться с новыми подписаниями, в чём клубу помогут новые специалисты из Португалии.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.