Дьяков: «Крылья Советов» стараются играть в футбол, а не в антифутбол

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался об игре «Крыльев Советов» под руководством Игоря Осинькина.

«Крылья» Осинькина сейчас играют молодыми ребятами. Есть возможность кого-то продать – продают, зарабатывают деньги. «Крылья» стараются играть в футбол, а не в антифутбол», – заявил эксперт в интервью Metaratings.ru.

По мнению Дьякова, Осинькин входит в число лучших специалистов России, вспомнив о его успешном опыте в «Чертаново» и молодёжке «Кубани».

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» находятся на шестом месте в турнирной таблице.