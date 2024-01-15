Клубы РПЛ нацелились на словенского полузащитника

Футбольный агент Элвис Билалагич, который представляет интересы полузащитника словенского «Радомлье» Маджида Сосича, высказался относительно потенциального трансфера своего клиента в «Пари НН».

«Сосич может продолжить карьеру в «Пари НН»? Еще два клуба из России также заинтересованы в нем. Мы вели переговоры со всеми. Но первый вариант для нас - трансфер, а не аренда», - передает слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 поединках за «Радомлье». Маджид записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи.