Сёмин: У Глушакова достаточно опыта, чтобы играть в РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о перспективах Дениса Глушакова в Российской премьер-лиге.

«У Глушакова достаточно мастерства и опыта, чтобы продолжать играть на уровне Премьер-лиги. Думаю, он еще может принести пользу клубу РПЛ. Все зависит от его физической формы, кондиций», — приводит слова специалиста «РБ Спорт». По его мнению, Глушаков принял верное решение присоединиться к «Ростову» на сборах, чтобы набрать форму.

Последний раз в РПЛ Глушаков выступал в составах «Пари НН» и «Химок» в прошлом сезоне. В составе «Спартака» полузащитник выиграл РПЛ в 2017 году.